Как заблокировать iPad на 48 лет

Как заблокировать iPad на 48 лет

Если неправильно ввести пароль на iPad, iPhone и iPod Touch, устройства блокируются по следующему принципу: после шести неверных попыток гаджет блокируется на 1 минуту, после семи — на 5 минут, после восьми — на 15, после девяти — на час, а после десятой попытки устройство блокируется окончательно и начинает требовать подключения к компьютеру для разблокировки. Неизвестно, сколько раз трёхлетний сын пытался разблокировать планшет журналиста, но в результате iPad заблокировался на 25 миллионов 536 тысяч 442 минуты — или 48 лет. В качестве возможного решения Эвану посоветовали принудительно переустановить операционную систему на планшете с восстановлением данных из резервной копии, но журналист пока ничего на это не ответил. Ну или подарить iPad сыну, когда тому исполнится 52 года — планшет как раз успеет разблокироваться.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW

— Evan Osnos (@eosnos) 6 апреля 2019 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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