ASUS готовит двухсторонние слайдеры с поддержкой 5G

Инсайдер Эван Бласс (@evleaks) слил в сеть изображения двух будущих слайдеров ASUS с поддержкой 5G. Как будут называть модели – пока неизвестно.

ASUS

Дисплей грядущих новинок может сдвигается в двух направлениях, как некогда у Nokia N95. Когда дисплей сдвигается вниз, вверху становится видна селфи-камера со светодиодной вспышкой. Если экран сдвинуть вверх – в нижней части гаджета появляются динамики Harman Kardon.

Первый смартфон

Рендеры первого смартфона показывают на задней панели двойную основную камеру с горизонтальными модулями. Отсутствие установленного сзади сканера отпечатков пальцев может указывать на то, что он будет интегрирован в дисплей.

ASUS
ASUS

В телефоне есть кнопка питания и регулятор громкости справа, а слева находится лоток для SIM-карты. Есть два цветовых варианта – черный и белый.

Второй смартфон

Второй набор рендеров демонстрирует смартфон с аналогичным дизайном, но с некоторыми изменениями. На этот раз в верхней стороне слайдера изображена двойная селфи-камера, модули которой разделены двумя светодиодными вспышками. Внизу – что-то похожее на дополнительный дисплей с некоторыми виртуальными кнопками и элементами управления.

ASUS
ASUS

Задняя панель гаджет демонстрирует двойную основную камеру с горизонтальными модулями и дактилоскопический сканер. Клавиша регулировки громкости и кнопка включения располагается на боковой грани справа.

«Живые» изображения

Помимо концептуальных рендеров, Эван Бласс также поделился фотоколлажем, который показывает прототипы обоих телефонов. Когда состоится официальный анонс нового ASUS ZenFone – неизвестно.

ASUS


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