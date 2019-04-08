Oppo Realme 3 Pro получит VOOC 3.0 и Snapdragon 710

Официально известно, что смартфон Realme 3 Pro, который станет преемником Realme 2 Pro, должен появиться на рынке Индии в этом месяце. Эти сведения ранее озвучил глава марки Realme (подразделение Oppo) в Индии Мадхав Шет (Madhav Sheth). Теперь утечка пролила больше света на спецификации будущего конкурента Redmi Note 7 Pro.

Согласно данным Indiashopps, Realme 3 Pro по-прежнему будет отличаться удешевлённой пластиковой конструкцией и дизайном, близким к своему предшественнику. Важное изменение заключается в том, что устройство должно получить технологию быстрой зарядки VOOC 3.0, которая применяется в аппаратах вроде OPPO F11 Pro.

Кроме того, Realme 3 Pro, как утверждается, получит камеру с 16-Мп датчиком Sony IMX519 (используется в аппаратах вроде Oppo R15 и OnePlus 6/6T). Что касается платформы, то смартфон должен обзавестись однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 710. Учитывая весьма агрессивную ценовую политику Realme, новый аппарат может стать одним из наиболее доступных на базе этого неплохого 10-нм чипа.

Если слухи верны, получится неплохое обновление Realme 2 Pro. Официальный запуск Realme 3 Pro ожидается в третью неделю апреля, то есть в любое время после 21-го числа. До этого времени мы наверняка услышим ещё больше неофициальных подробностей.



