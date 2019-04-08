Суперфлагман Galaxy S10 5G уже продаётся в Южной Корее

5 апреля в Южной Корее состоялся запуск наиболее видного представителя семейства Samsung Galaxy S10 в рамках развёртывания в стране сотовых сетей 5-го поколения. Конечно, в Интернете появились многочисленные замеры скорости передачи данных, но помимо этого обзоры сообщили и другие интересные особенности этого аппарата.

Ещё в феврале, в преддверии MWC 2019, мы сообщали отличительные особенности Galaxy S10 5G, который в целом соответствует характеристикам некерамической версии S10+, но при этом получил модем X50, более ёмкую батарею на 4500 мА·ч, экран с увеличенной до 6,7" диагональю, четвёртую 3D-камеру Time-of-Flight (ToF) и отложенное до начала лета время выхода за пределами Кореи.

Корпус нового смартфона примерно на 20 % больше S10+, причём на тыльной стороне нанесён логотип 5G. Можно также отметить смещение вверх кнопки включения и экранного дактилоскопического датчика. Металлическая рамка по бокам стала уже, уступив место заходящей на грани задней крышки.

Особый интерес вызывает сенсор глубины пространства ToF, помогающий в задачах дополненной реальности, размытии фона на фотографиях и даже видео, а также во время съёмки при слабом уровне освещения. Любопытно, что такие же изменения произошли и с лицевой камерой, где второй 8-Мп сенсор был заменён датчиком ToF. Использование камеры глубины успешно применяется в Huawei P30 Pro — будем надеяться Galaxy S10 5G уже не получится обманывать обычными фотографиями, а возможности съёмки на нём получат дальнейшее развитие.

Ещё одним немаловажным изменением версии 5G по сравнению с S10 стало двукратное ускорение флеш-накопителя благодаря переходу со стандарта Universal Flash Storage 2.1 на UFS 3.0. Samsung заявляет, что скорости чтения и записи достигают соответственно 2100 и 410 Мбайт/с. Возросла и поддерживаемая мощность зарядки с 15 до 25 Вт.

Что касается сетевой производительности, то Nikkei сообщает о достижении внутри помещений показателей в 193 Мбит/с, что вчетверо выше возможностей S9, а на открытой местности — 430 Мбит/с. «Загрузка популярной игры размером 1,9 Гбайт через покрытие 4G заняло 6 минут 28 секунд, а посредством 5G-связи — всего 1 минуту 51 секунду. Это быстрее, но далеко от утверждений, что 5G будет в 20 раз быстрее», — сообщает издание. Тем не менее, развёртывание сетей следующего поколения только начинается. Например, американский оператор Verizon заявлял, что уже в этом году быстродействие его сети будет увеличено путём модернизаций и оптимизаций.

В Южной Корее Samsung Galaxy S10 5G доступен в чёрном, белом и новом золотистом цветах, однако на международном рынке выбор оттенков может быть изменён. Согласно данным Bloomberg, предварительные заказы на S10 5G в США откроются 18 апреля, а в магазинах смартфон появится 16 мая. Вскоре после этого продажи начнутся и в других странах. В Корее первый полноценный смартфон с поддержкой 5G продаётся в долларовом эквиваленте за $1230 с 256-Гбайт накопителем и по цене $1350 за версию с 512 Гбайт памяти.



