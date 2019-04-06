Snapdragon 855, 12 Гбайт ОЗУ и батарея на 4000 мА•ч: Xiaomi Pocophone F2 обрастает слухами

Мы уже сообщали, что китайская компания Xiaomi готовит новый смартфон под своим суббрендом Pocophone: речь идёт о высокопроизводительном аппарате F2. Теперь сетевые источники опубликовали неофициальную информацию о предполагаемых характеристиках этого аппарата.

Смартфону Pocophone F2 приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 855. Объём оперативной памяти якобы составит не менее 6 Гбайт, а в максимальной конфигурации будет и вовсе достигать 12 Гбайт.

Говорится о наличии 6,41-дюймового экрана с разрешением 2340 ? 1080 точек. У этой панели будет небольшой каплевидный вырез — в нём расположится фронтальная 25-мегапиксельная камера. Упомянут экранный дактилоскопический сканер.

Основная камера, по слухам, получит трёхмодульную конструкцию: это блоки с датчиками на 48 млн, 20 млн и 12 млн пикселей. Картину дополнят система фазовой автофокусировки и стабилизация изображения.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Вместимость флеш-накопителя составит не менее 128 Гбайт.

Ещё раз подчеркнём, что все эти данные носят неофициальный характер. Сведений о сроках презентации смартфона, к сожалению, нет.



