iPad mini 5 легко гнётся

Автору YouTube-канала JerryRigEverything, Заку Нильсену попал в руки новый iPad mini 5. Планшет подвергся традиционному набору тестов: устойчивость к царапинам, огнеупорность дисплея и сгибаемость корпуса.

iPad mini 5 имеет закаленное стекло и для того, чтобы оставить заметные царапины на «яблочном» гаджете необходимо приложить немалые усилия. Устойчивым к царапинам оказался и дактилоскопический сканер, который интегрирован в клавишу «Home». Но как оказалось, боковые рамки и задняя панель планшета довольно легко поцарапать. На тыльной стороне, при помощи офисного ножа, блогеру удалось с легкостью вырезать героя из комиксов Marvel.

Тестировании на огнестойкость iPad mini 5 прошел весьма успешно. При воздействия открытого огня на экране появляется темное пятно, но спустя 16 секунд полностью исчезает.