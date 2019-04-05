Motorola может выпустить смартфон с четверной камерой

В сети появились рендеры не анонсированного смартфона Motorola, оснащенного квартетом основных камер. Мобильник вполне может оказаться новым флагманом, способным конкурировать с последними новинками Xiaomi, LG и Samsung, но информации о нем пока крайне мало.



Согласно доступным данным, размеры нового смартфона Motorola составят 159х75х9 мм, то есть экран в него поместится максимум 6.1-дюймовый. Информаторы сообщают о наличии мощной батареи, на что может указывать и повышенная толщина корпуса, плюс к ней прикрутят порт USB-C для некой ускоренной зарядки. Фронтальную камеру поместят в небольшой каплевидный вырез в экране, так что никаких выдвижных конструкций здесь не будет.



Это первый флагман Motorola с таким количеством камер – пока что в ее арсенале есть лишь модели с двойными модулями, которые остались только в дорогих устаревших Айфонах и Android-смартфонах среднего уровня. Другие подробности о мобильнике пока неизвестны, а его анонс ожидается ближе к лету текущего года. Не исключено, что в итоге он выйдет под брендом Lenovo.