Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 и выдвижной камерой показали на рендере

Бренд Redmi, который недавно отделился от материнской компании Xiaomi, готовит к выпуску свой первый флагманский смартфон.

В социальной сети Weibo появились рендеры смартфона под названием Redmi Pro 2. Ожидается, что аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 855, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей.

Помимо этого, Redmi Pro 2 получит выдвижную селфи-камеру, наподобие как у Vivo V11 Pro. Основная камера будет тройной с главным модулем на 48 Мп.