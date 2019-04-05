Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 и выдвижной камерой показали на рендере

Бренд Redmi, который недавно отделился от материнской компании Xiaomi, готовит к выпуску свой первый флагманский смартфон.

Redmi Pro 2

В социальной сети Weibo появились рендеры смартфона под названием Redmi Pro 2. Ожидается, что аппарат будет оснащен процессором Snapdragon 855, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей.

Помимо этого, Redmi Pro 2 получит выдвижную селфи-камеру, наподобие как у Vivo V11 Pro. Основная камера будет тройной с главным модулем на 48 Мп.


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