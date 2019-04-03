iPad mini 5 разобрали: планшет получил 3 ГБ ОЗУ и практически неремонтопригоден

Специалисты ресурса iFixit демонтировали iPad Mini 5, подтвердив его технические характеристики и предоставив некоторые дополнительные сведения о компонентах нового планшета.

iPad mini 5 tearndown

Как утверждают эксперты, iPad Mini 5 отличается от предыдущей модели номером модели A2133. Также в новинке отсутствует маркировка на задней панели, которая теперь находится в настройках планшета.

К другим изменениям относятся более быстрый процессор A12 Bionic, 3 ГБ ОЗУ (по сравнению с 2 ГБ), датчики True Tone, перенесенный набор микрофонов (теперь центрированный рядом с фронтальной камерой), и аккумулятор другого типа.

Внутри iPad Mini 5 имеет 8-мегапиксельную основную камеру и наследует 7-мегапиксельную (?/2.2) фронтальную камеру, впервые появившуюся в 10,5-дюймовом iPad Pro. Также планшет получил два динамика для стереозвука, два микрофона, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, гигабитный LTE и технологию eSIM.

Несмотря на то, что многие компоненты являются модульными и могут быть заменены независимо друг от друга, некоторые детали, включая кнопку «Home» удерживается при помощи клея. Что в свою очередь затрудняет ремонт. Замена батареи также считается возможной, но все же излишне трудной. В результате специалисты iFixit оценили ремонтопригодность iPad mini 5 в 2 балла из 10 возможных.


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