iPad mini 5 разобрали: планшет получил 3 ГБ ОЗУ и практически неремонтопригоден

Специалисты ресурса iFixit демонтировали iPad Mini 5, подтвердив его технические характеристики и предоставив некоторые дополнительные сведения о компонентах нового планшета.

Как утверждают эксперты, iPad Mini 5 отличается от предыдущей модели номером модели A2133. Также в новинке отсутствует маркировка на задней панели, которая теперь находится в настройках планшета.

К другим изменениям относятся более быстрый процессор A12 Bionic, 3 ГБ ОЗУ (по сравнению с 2 ГБ), датчики True Tone, перенесенный набор микрофонов (теперь центрированный рядом с фронтальной камерой), и аккумулятор другого типа.

Внутри iPad Mini 5 имеет 8-мегапиксельную основную камеру и наследует 7-мегапиксельную (?/2.2) фронтальную камеру, впервые появившуюся в 10,5-дюймовом iPad Pro. Также планшет получил два динамика для стереозвука, два микрофона, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, гигабитный LTE и технологию eSIM.