Смартфон Motorola с тройной камерой и показали на видео

Инсайдер @OnLeaks опубликовал качественные рендеры и видео грядущего смартфона Motorola с тройной камерой. Инсайдер предполагает, что аппарат выйдет под названием Motorola P40 Power или Motorola P40 Note.

Таинственный телефон Moto имеет несколько дизайнерских аспектов. Первый – это задняя камера с тремя объективами. Утверждается, что все три модуля основной камеры получат разрешение по 12 Мп. Под основной камерой будет располагаться двойная светодиодная вспышка. В верхней центральной части телефона – датчик отпечатков пальцев.

Ещё одной дизайнерской достопримечательностью станет дисплей с небольшим круглым отверстием в верхнем левом углу лицевой панели. Размер дисплея составит 6,2 дюйма. Рамки, обрамляющие экран будут тонкими, а вот нижняя рамка будет достаточно большой.

Помимо этого, на верхней грани устройства разместится 3,5 мм аудио-разъем, снизу – порт USB Type-С, решетка динамика и отверстие для микрофона. На правой грани расположатся кнопки включения и регулировки громкости, слева – слот для SIM-карт.

Габариты гаджета составят 160,1?71,2?9,1 мм. Ожидается, что новинка будет поставляться с мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 675 (11-нм техпроцесс, восемь ядер Kryo 460, графический процессор Adreno 612), с 6 ГБ памяти ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Когда таинственный аппарат Motorola с тройной камерой появится на мобильном рынке – неизвестно.