Getac K120-Ex – планшет в неубиваемом корпусе

Компания Getac разработала новый планшетный компьютер K120-Ex для промышленного использования в корпусе, которого так не хватает новому iPad Pro, который гнется уже даже в коробке. Данный планшет рассчитан на крайне небрежное отношение, и потому оболочка его имеет повышенную прочность.

Getac K120-Ex имеет защиту от воды, пыли, грязи, ударов, падений с высоты до 2 метров и перепады температур от -29 до +65 градусов Цельсия. Его экран с диагональю 12,5 дюйма скрыт под защитным стеклом, имеет повышенную яркость для работы под солнцем и реагирует на касания в перчатках.

К сожалению, производитель Getac K120-Ex не раскрывает его характеристики, но уже известно, что планшет стоит намного дороже даже самого топового Apple iPad – в базовой комплектации за него попросят 2000 фунтов стерлингов, а в самой мощной – уже 3000 фунтов. Работает Getac K120-Ex на полноценной ОС Windows 10 Pro с поддержкой сенсорного ввода.

Максим Мишенев, MobileDevice


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