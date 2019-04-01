Meizu 16s на Snapdragon 855 протестирован в AnTuTu

Грядущий смартфон Meizu 16s, под кодовым названием «alps m1971», появился в базе данных бенчмарка AnTuTu.

Meizu 16s, базирующийся на процессоре Snapdragon 855, в тестах на производительность набрал 357 975 баллов. Также AnTuTu раскрыл и некоторые технические спецификации аппарата. Таким образом стало известно, что разрешение дисплея Meizu 16s составит Full HD+ (2232?1080 пикселей). Помимо этого, в аппарате будут установлены GPU Adreno 640, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie.

Согласно предыдущим слухам, Meizu 16s будет поставляться с 6,2-дюймовым S-AMOLED-дисплеем, двойной основной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, аккумулятором на 3600 мАч и дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей. Также гаджет будет поддерживать быструю зарядку мощностью 24 Вт.

Meizu 16s дебютирует совместно со смартфоном Meizu 16s Plus и игровым телефоном Meizu 16T во втором квартале текущего года. Предположительно, стоимость новинки составит 3198 юаней ($476).