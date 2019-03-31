Xiaomi выпустила глобальную бета-версию MIUI 10 с тёмной темой

Xiaomi выпустила бета-версию глобальной прошивки MIUI 10 9.3.28 с тёмной темой практически для трёх десятков смартфонов Xiaomi и Redmi.

Нововведения

Одним из главных нововведений в обновления MIUI 10 9.3.28 стал тёмный режим системы, который можно включить в настройках смартфона. Также апдейт содержит мартовское обновление безопасности Android и многочисленные исправления. Например, теперь значок зарядки показывается на экране блокировки, после нажатия на результаты завершенной проверки производится повторная проверка на вирусы, добавлены паролей при использовании прозрачных обоев.

MIUI 10 9.3.28 было получили следущих устройства:

Redmi 3S, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi 4X, Mi 5s, Redmi 4A, Mi Max 2, Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite, Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1, Mi 6, Mi MIX 2, Redmi Note 5, Mi Note 2, Mi MIX, Mi MIX 2S, Poco F1, Mi 8, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Mi Max 3, Redmi 5A, Redmi? 5, Mi Note 3, Mi 5s Plus, Mi 8 pro, Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Lite, Mi MIX 3.

Задержка выхода обновления

Впрочем, некоторые из запланированных устройств пока что не получили апдейт. Например, из-за ошибок обновление задерживается для Mi 9, Redmi Note 4 MediaTek, Redmi Note 4 Qualcomm/Redmi Note 4X (mido) и Redmi 5 Plus, а для Redmi S2 работа над апдейтом и вовсе была приостановлена.