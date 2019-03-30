Sony откажется от мобильного подразделения

Sony откажется от мобильного подразделения

Производство смартфонов продолжится на оставшемся заводе в Тайване, а ответственным за сегмент мобильных устройств станет Подразделение электронных продуктов и решений (Electronics Products & Solutions). В ходе реорганизации в него войдут также еще два крупных бизнес-направления — «продукты и решения в области обработки и создания изображений», а также «домашние развлечения и звук». Таким образом Sony оптимизируют бюджет и частично скроет от инвесторов потери, возникшие из-за неудач на рынке телефонов.

За 2018 год мобильное подразделение компании понесло убытки в размере около 900 миллионов долларов, тогда как направление камер принесло более 800 миллионов прибыли, а домашние развлечения чуть более 700. С декабря прошлого года Sony регулярно заявляет о планах по разрешению проблем этого бизнес-направления, например, сокращая сотрудников в офисах по всему миру. Ожидается, что смартфоны перестанут быть убыточными для компании в 2021 году, однако пока неизвестно, каким образом этого получится добиться — и продажи и объемы производства смартфонов Sony падают с каждым годом.

Несмотря на то, что во множестве флагманских смартфонов других производителей стоят камеры Sony, собственные устройства японской фирмы не показывают высоких результатов в независимых тестах. Также, новые флагманские устройства компании с трудом конкурируют с аналогами, в том числе из-за выбора неактуальных комплектующих и устаревающего дизайна,


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рассекречен «бюджетник» Samsung Galaxy A2 Core: 5? экран и Android GoРассекречен «бюджетник» Samsung Galaxy A2 Core: 5? экран и Android Go
Apple Card: виртуальная банковская карта от AppleApple Card: виртуальная банковская карта от Apple
Samsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфонSamsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфон
Xiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 8: тест на скоростьXiaomi Mi 9 против Xiaomi Mi 8: тест на скорость
Батарея на 5000 мА·ч и быстрая 30-Вт зарядка: грядёт выход смартфона Nubia Red Magic 3Батарея на 5000 мА·ч и быстрая 30-Вт зарядка: грядёт выход смартфона Nubia Red Magic 3
Блок рекламы


Похожие новости
Sony объединит мобильное и телевизионное подразделенияSony объединит мобильное и телевизионное подразделения
Sony Xperia 1 оценили в $1100 долларовSony Xperia 1 оценили в $1100 долларов
MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3
MWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеемMWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеем
Sony выпустит Xperia 10 и 10 Plus вместо XA3 и XA3 PlusSony выпустит Xperia 10 и 10 Plus вместо XA3 и XA3 Plus
Sony Xperia XZ3 против Google Pixel 3: кто быстрее?Sony Xperia XZ3 против Google Pixel 3: кто быстрее?
Sony Xperia XA3 с необычным дизайном появился на фото-рендерахSony Xperia XA3 с необычным дизайном появился на фото-рендерах
TENAA протестировал смартфон Sony Xperia XZ4TENAA протестировал смартфон Sony Xperia XZ4
Sony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеруSony Xperia XZ4 получит процессор Snapdragon 855 и 52-Мп камеру
Sony подтвердила презентацию смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019Sony подтвердила презентацию смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019
Последние новости
Подгружаем последние новости