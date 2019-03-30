Sony откажется от мобильного подразделения

Производство смартфонов продолжится на оставшемся заводе в Тайване, а ответственным за сегмент мобильных устройств станет Подразделение электронных продуктов и решений (Electronics Products & Solutions). В ходе реорганизации в него войдут также еще два крупных бизнес-направления — «продукты и решения в области обработки и создания изображений», а также «домашние развлечения и звук». Таким образом Sony оптимизируют бюджет и частично скроет от инвесторов потери, возникшие из-за неудач на рынке телефонов.

За 2018 год мобильное подразделение компании понесло убытки в размере около 900 миллионов долларов, тогда как направление камер принесло более 800 миллионов прибыли, а домашние развлечения чуть более 700. С декабря прошлого года Sony регулярно заявляет о планах по разрешению проблем этого бизнес-направления, например, сокращая сотрудников в офисах по всему миру. Ожидается, что смартфоны перестанут быть убыточными для компании в 2021 году, однако пока неизвестно, каким образом этого получится добиться — и продажи и объемы производства смартфонов Sony падают с каждым годом.

Несмотря на то, что во множестве флагманских смартфонов других производителей стоят камеры Sony, собственные устройства японской фирмы не показывают высоких результатов в независимых тестах. Также, новые флагманские устройства компании с трудом конкурируют с аналогами, в том числе из-за выбора неактуальных комплектующих и устаревающего дизайна,



