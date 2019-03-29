Sony объединит мобильное и телевизионное подразделения

Не секрет, что Sony Mobile в последнее время переживает не самые лучшие времена. В 2017 году было продано всего 13,5 миллиона смартфонов, а в 2018 году их число сократилось до 7 миллионов.

Sony

Компания Sony сообщила о значительных финансовых потерях, причем за последние четыре квартала было потеряно более $913 миллионов. На фоне такой ситуации японский производитель решил объединить Mobile со своими подразделениями теле-, аудио- и телекамер.

Новое подразделение получит название Electronics Products and Solutions. В него войдут IP and S (Imaging Products and Solutions), которое занималось камерами, HE and S (Home Entertainment and Sound), в котором работают над телевизорами и акустикой, а также Mobile Communications, отвечающее за мобильные телефоны. Главой нового подразделения EP and S станет Шигеки Ишизука (Shigeki Ishizuka), который на данные момент возглавляет Storage Media.

По словам Sony, объединение подразделений – это шаг к усилению сотрудничества между производственными линиями. Некоторые же полагают, что это попытка скрыть потери от мобильного подразделения, сгруппировав его с более успешными подразделениями Sony. Тем не менее, японский производитель будет продолжать сообщать о финансовых показателях своих смартфонов Xperia. В планах компании сократить расходы на 50%, и вернуться к прибыльности с Mobile к 2021 году.


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