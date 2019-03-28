Батарея на 5000 мА·ч и быстрая 30-Вт зарядка: грядёт выход смартфона Nubia Red Magic 3

На китайском сертификационном сайте 3C обнаружилась информация о новом смартфоне Nubia с кодовым обозначением NX629J. Ожидается, что на коммерческом рынке этот аппарат дебютирует под именем Red Magic 3.

О грядущем выходе модели Red Magic 3 мы уже сообщали (на изображениях показан смартфон Nubia Red Magic Mars). Известно, что устройство получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с гибридной воздушно-жидкостной системой охлаждения, до 12 Гбайт оперативной памяти и систему тактильной обратной связи 4D shock.

Ожидается, что питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью не менее 5000 мА·ч. Информация на сайте 3C свидетельствует о том, что смартфон получит поддержку быстрой 30-ваттной подзарядки.

Ещё одной особенностью новинки станет качественный дисплей, частота обновления которого якобы составит 120 Гц. Скорее всего, аппарат получит основную камеру, объединяющую не менее двух датчиков.

Сертификация 3C означает, что официальная презентация Nubia Red Magic 3 уже не за горами. Анонс смартфона ожидается в следующем месяце, а его основной целевой аудиторией станут поклонники игр.



