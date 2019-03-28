Samsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфон

Недавно компания Samsung представила свой первый складной смартфон – Galaxy Fold. Однако известно, что Samsung запатентовала несколько различных подобных устройств, среди которых и складной игровой смартфон и гибкий телефон, который можно носить на запястье.

Складывающийся в двух местах смартфон Samsung

Согласно последнему патенту, южнокорейский производитель запатентовал складное устройство, который разворачивается до размеров планшета. Дизайн запатентованного гаджета очень схож с дизайном складного смартфона от Xiaomi. Ресурс LetsGoDigital, на основе патентных чертежей, создал несколько 3D-рендеров будущей новинки.

Как видно на изображениях, складной телефон от Samsung имеет большой гибкий экран, который складывается в двух местах таким образом, что экран остается снаружи, а боковые створки загибаются назад. Примечательно, что две складываемые части значительно толще средней части. У складного гаджета Xiaomi, все части одинаковой толщины.

Складывающийся в двух местах смартфон Samsung
Складывающийся в двух местах смартфон Samsung
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Складывающийся в двух местах смартфон Samsung
Складывающийся в двух местах смартфон Samsung
Складывающийся в двух местах смартфон Samsung

Чтобы предотвратить самопроизвольное сгибание устройства при использовании всего дисплея, в центре, вдоль всей оси экрана, Samsung разместила подставку. В сложенном положении подставка красиво ложится между двумя частями дисплея.

Когда новый запатентованный складной гаджет Samsung появится на мобильном рынке – неизвестно.


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