Samsung готовит складывающийся в нескольких местах смартфон

Недавно компания Samsung представила свой первый складной смартфон – Galaxy Fold. Однако известно, что Samsung запатентовала несколько различных подобных устройств, среди которых и складной игровой смартфон и гибкий телефон, который можно носить на запястье.

Согласно последнему патенту, южнокорейский производитель запатентовал складное устройство, который разворачивается до размеров планшета. Дизайн запатентованного гаджета очень схож с дизайном складного смартфона от Xiaomi. Ресурс LetsGoDigital, на основе патентных чертежей, создал несколько 3D-рендеров будущей новинки.

Как видно на изображениях, складной телефон от Samsung имеет большой гибкий экран, который складывается в двух местах таким образом, что экран остается снаружи, а боковые створки загибаются назад. Примечательно, что две складываемые части значительно толще средней части. У складного гаджета Xiaomi, все части одинаковой толщины.

Чтобы предотвратить самопроизвольное сгибание устройства при использовании всего дисплея, в центре, вдоль всей оси экрана, Samsung разместила подставку. В сложенном положении подставка красиво ложится между двумя частями дисплея.

Когда новый запатентованный складной гаджет Samsung появится на мобильном рынке – неизвестно.