Владельцы Samsung Galaxy S10+ сообщают о проблемах с LTE

Спустя более месяца после выпуска Samsung Galaxy S10+, пользователи обнаружили досадный недостаток в новом устройстве. На нескольких форумах, таких как Reddit, Android Central и даже форуме Samsung, появились жалобы от владельцев нового гаджета на слабый уровень сигнала LTE .

Обнаруженная проблема, по-видимому, не зависит от оператора, но более выражена у пользователей Galaxy S10+, подключенных к американскому оператору Sprint. О снижении уровня сигнала сообщают и клиенты ATandT и T-Mobile. Android Police провела несколько тестов и обнаружила, что уровень сигнала может колебаться, в зависимости от того, в каком положении держать смартфон.

Временно решить проблему поможет отключение частотных диапазонов Band 41 и Band 25 через скрытое меню для разработчиков. Представители Sprint уже пообещали исправить ошибку уже в следующем выпуске программного обеспечения.