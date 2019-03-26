Sharp запатентовала складной смартфон с гибким экраном

Ещё в 2017 году Sharp подала заявку на патент складного смартфона в ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности). Эскиз патента показывает, дизайн и функциональность устройства.

Специалисты LetsGoDigital, на основе патентных чертежей, создали несколько рендеров, которые дают представление о том как будет выглядеть гибкий гаджет от Sharp. Смартфон получит высокий безрамочный дисплей, который будет складывается вертикально, как стандартный телефон-раскладушка.

Устройство имеет конструкцию с двумя шарнирами, поэтому телефон может сгибаться в двух местах, оставляя верхнюю часть экрана видимой. Таким образом, даже в сложенном состоянии можно видеть время, уведомления и другую информацию. В сложенном состоянии размер дисплея составит 4 дюйма.

На чертежах, представленных Sharp, нет селфи-камеры, а сзади имеется только один объектив. Конечно, это дизайн 2017 года, поэтому все может изменится перед выпуском, и к тому времени Sharp, скорее всего, найдет достаточно места для более чем одной камеры.

В настоящее время нет никакой информации о том, когда складной смартфон Sharp появится на мобильном рынке. И если гибкий гаджет японского производителя все же выйдет, то он может выглядеть совсем иначе, чем на представленных изображениях.