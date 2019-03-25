Xiaomi готовит технологию Super Charge Turbo, которая зарядит батарею на 4000 мАч за 17 минут

Соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин разместил в своем аккаунте в социальной сети Weibo новое видео, демонстрирующее новую технологию быстрой зарядки компании под названием Super Charge Turbo.

Super Charge Turbo обеспечит выходную мощность до 100 Вт (в основном 20В / 5А) и сможет заряжать смартфон с аккумулятором 4000 мАч от 0% до 100% всего за 17 минут. Для сравнения, OPPO R17 Pro, с батареей 3700 мАч, можно полностью зарядить за 35 минут, используя зарядку SuperVOOC мощностью 50 Вт. Таким образом, максимальная мощность зарядки от Xiaomi вдвое выше, чем у текущих лидеров рынка.

Официальный дебют Super Charge Turbo состоится уже завтра, 26 марта. Новая технология быстрой зарядки будет совместима с недавно выпущенными флагманскими смартфонами Mi 9 и Mi MIX 3 5G. Как и в случае с другими технологиями быстрой зарядки, для технологии Super Charge Turbo может потребоваться собственный USB-кабель и адаптер питания.