Мошенники разряжают Android-смартфоны рекламой

BuzzFeed сообщает о новой афере, которая позволяет энергоёмкой видео-рекламе скрываться за традиционными рекламными баннерами, и разряжать Android-смартфон.

Android

Сами же разработчики были удивлены, когда пользователи стали жаловаться на то, что их приложения очень быстро разряжают смартфоны и «съедают» большое количество данных. Как выяснилось злоумышленники скупают дешевые рекламные ролики, а под ними размещают собственную, более дорогую видео-рекламу, которая требует больше системных ресурсов для воспроизведения и потребляет больше трафика. При этом сам пользователь видит обычный графический баннер.

Новая схема мошенничества получила название «in-banner video ads» («видео в баннерах»). Компании, занимающиеся данным промыслом с рекламой, ежемесячно зарабатывают десятки миллионов долларов. Как бороться с обнаруженной проблемой – неизвестно.


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