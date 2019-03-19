Максимальная цена телефонов бренда Redmi в ближайшие годы достигнет $370

Максимальная цена телефонов бренда Redmi в ближайшие годы достигнет $370

Вчера бренд Redmi провёл в Пекине мероприятие, посвящённое презентации новых устройств. Вице-президент Xiaomi Group и генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) представил два новых смартфона — Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Также были анонсированы беспроводные наушники Redmi AirDots и стиральная машина Redmi 1A.

После завершения презентации Лю Вейбинг выступил с заявлением, в котором предупредил пользователей, что в дальнейшем цена устройств под брендом Redmi будет расти.

«На раннем этапе Redmi был брендом для устройств стоимостью до 1000 юаней (около $149). Теперь ценовая планка поднялась до 1599 юаней (около $238 долларов) и в будущем продолжит свой рост. Мы постепенно повысим цену до 2000 юаней (около $298 долларов) или даже до 2500 юаней (около $372)», — отметил топ-менеджер.

Лу Вейбинг также допустил, что с повышением качества и цен устройств под брендом Redmi они будут частично совпадать с продукцией Xiaomi. Тем не менее будут компромиссы с точки зрения функций. Проще говоря, цель Redmi заключается в том, чтобы продолжить стратегию Xiaomi по достижению наилучшего соотношения цены и качества выпускаемых устройств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Qualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатковQualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков
Samsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камеройSamsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камерой
Крупнейший магазин Samsung освещают смартфоны GalaxyКрупнейший магазин Samsung освещают смартфоны Galaxy
Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнкиСканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнки
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
Блок рекламы


Похожие новости
Дешевый смартфон Xiaomi Redmi 7 обрел дату анонсаДешевый смартфон Xiaomi Redmi 7 обрел дату анонса
Xiaomi официально представит Redmi 7 уже 18 мартаXiaomi официально представит Redmi 7 уже 18 марта
Xiaomi Redmi 7 точно получит аккумулятор на 4000 мАчXiaomi Redmi 7 точно получит аккумулятор на 4000 мАч
Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7Известна стоимость бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7
Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196
LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6
Xiaomi будет выпускать смартфоны под пятью брендамиXiaomi будет выпускать смартфоны под пятью брендами
Samsung Galaxy S10 и S10 Plus: официальные изображения, расцветки и ценаSamsung Galaxy S10 и S10 Plus: официальные изображения, расцветки и цена
Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66
Глава Redmi решил узнать с помощью опроса, что ждут от Redmi Note 7 ProГлава Redmi решил узнать с помощью опроса, что ждут от Redmi Note 7 Pro
Последние новости
Подгружаем последние новости