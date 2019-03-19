Максимальная цена телефонов бренда Redmi в ближайшие годы достигнет $370

Вчера бренд Redmi провёл в Пекине мероприятие, посвящённое презентации новых устройств. Вице-президент Xiaomi Group и генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) представил два новых смартфона — Redmi Note 7 Pro и Redmi 7. Также были анонсированы беспроводные наушники Redmi AirDots и стиральная машина Redmi 1A.

После завершения презентации Лю Вейбинг выступил с заявлением, в котором предупредил пользователей, что в дальнейшем цена устройств под брендом Redmi будет расти.

«На раннем этапе Redmi был брендом для устройств стоимостью до 1000 юаней (около $149). Теперь ценовая планка поднялась до 1599 юаней (около $238 долларов) и в будущем продолжит свой рост. Мы постепенно повысим цену до 2000 юаней (около $298 долларов) или даже до 2500 юаней (около $372)», — отметил топ-менеджер.

Лу Вейбинг также допустил, что с повышением качества и цен устройств под брендом Redmi они будут частично совпадать с продукцией Xiaomi. Тем не менее будут компромиссы с точки зрения функций. Проще говоря, цель Redmi заключается в том, чтобы продолжить стратегию Xiaomi по достижению наилучшего соотношения цены и качества выпускаемых устройств.



