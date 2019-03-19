Xiaomi продала 119 млн смартфонов за 2018 год

Компания Xiaomi опубликовала свой годовой отчет за 2018 год. В четвертом квартале 2018 года выручка китайского производителя составила 44,4 млрд юаней, увеличившись на 26,5% в годовом исчислении.

Xiaomi Mi 8

Годовая выручка составила 174,9 млрд юаней ($26 млрд), увеличившись на 52,6% в годовом исчислении. Доход от смартфонов составил 113,8 млрд юаней ($16,96 млрд), увеличившись за год на 41,3%.

В 2018 году поставки Xiaomi достигли 119 миллионов смартфонов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,8%. Также повысились расходы на НИОКР: в прошлом году на эти цели Xiaomi направила $864 млн – и это на 83,3% больше, чем в 2017 году.

При этом, средняя стоимость смартфонов в Китае повысилась на 17% в годовом выражении. Цена 31,8% смартфонов Xiaomi, проданных в прошлом году, составляла $300 и более. Но не на всех рынках отпускная стоимость повысилась на ту же величину. К примеру, в Восточной Европе рост составил только 9,7%.

Согласно финансовому отчету, Xiaomi ожидает, что поставки Mi 9 и Mi 9 Explorer Edition, до конца марта, должны превысить 1 млн единиц, а вместе с Mi 9 SE – 1,5 млн единиц.


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