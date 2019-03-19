Утекли подробности об игровом смартфоне Nubia Red Magic 3

В Сети появились новые сведения о пока не представленном игровом смартфоне Nubia Red Magic 3, анонс которого ожидается уже этой весной. Если все верно, мобильник будет очень мощным, но уже не самым передовым в плане производительности после анонса Xiaomi Black Shark 2.



В составе Nubia Red Magic 3 нас будет ждать в первую очередь процессор Qualcomm 855, потому что в игровом гаджете 2019 года без него совсем никуда – коллеги по цеху засмеют, да и пользователи тоже. Компанию ему составит модуль ОЗУ сразу на 12 Гб в топовой версии, так что ни у одной игры не будет и шанса на притормаживания.



Экран Nubia Red Magic 3 будет способен обновляться 120 раз в секунду (частота 120 Гц), что весьма положительно скажется на игровом опыте, однако такой смартфон придется заряжать относительно часто, если играть на нем регулярно, поскольку емкость его батареи – всего 3800 мАч, что очень мало для игрового смартфона. Ждем анонс Nubia Red Magic 3 в апреле или в первой половине мая, а выйти он должен ближе к июню, когда у целевой аудитории начнутся каникулы.