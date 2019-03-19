ZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфонов

За последние пару лет производители смартфонов в попытке добиться 100% -го соотношения экрана, отодвигали селфи-камеру все выше и выше. Фронтальные камеры у смартфонов размещались в вырезах, в отверстиях и даже в выдвижных модулях или конструкциях-слайдерах.
Компания ZTE решила пойти другим путем и разместила фронтальную камеру сбоку. Рендеры устройства появились в сети.
ZTE Axon V
Главной особенностью смартфона ZTE Axon V является боковая установка 3D-камеры. Такой модуль включает два сенсора и располагается на жестком выступе на правой боковой грани. Конструкция не задвигается и постоянно выступает из корпуса. В результате соотношение экрана к корпусу близко к 100%. ZTE Axon V оснащен 6,8-дюймовой OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9.
Другие технические характеристики Axon V, включают в себя двойную основную камеру, 5-кратный оптический зум, поддержку 5G, емкий аккумулятор и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей.
ZTE Axon S
У ZTE также есть еще один концептуальный телефон Axon S, в котором фронтальная камера располагается на боковой конструкции-слайдере.
Камера Axon S, включают в себя главный модуль на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом, вспомогательный датчик на 19 Мп и, возможно, ксеноновую вспышку.
Когда выйдут?
Официальный дебют ZTE Axon V и Axon S может состоятся уже в нынешнем году. Также следует отметить, что оба концептуальных телефона могут поддерживать связь 5G.