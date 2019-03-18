Oppo Reno получит тройную камеру с 10-кратным оптическим зумом

Компания OPPO готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Oppo Reno. Грядущая новинка уже была показана в собственной штаб-квартире китайского производителя, благодаря чему стали известны подробные спецификации гаджета.

Oppo Reno

Дисплей

Oppo Reno получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Экран будет занимать 93,1% всей передней панели. Сообщается, что в экране не будет отверстий. Дактилоскопический сканер будет интегрирован в дисплей.

Аппаратная основа

Телефон будет выпущен в трех вариантах: облегченная версия с процессором Snapdragon 675, высокопроизводительная версия с процессором Snapdragon 855 и версия Lamborghini с 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти и аккумулятор на 5000 мАч. У двух младших версий емкость аккумулятора составит 4065 мАч.

Камеры

Помимо этого, Oppo Reno оснастят тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп и 10-кратным гибридным зумом. Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп.

Дата анонса

Официальный дебют Oppo Reno состоится 10 апреля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Qualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатковQualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков
Samsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камеройSamsung призналась в разработке дисплеев без вырезов со скрытой камерой
Крупнейший магазин Samsung освещают смартфоны GalaxyКрупнейший магазин Samsung освещают смартфоны Galaxy
Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнкиСканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнки
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
Блок рекламы


Похожие новости
Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумуляторомГрядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2? экраном и мощным аккумулятором
Xiaomi Redmi 7 точно получит аккумулятор на 4000 мАчXiaomi Redmi 7 точно получит аккумулятор на 4000 мАч
Процессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5sПроцессор Helio P35 и ёмкий аккумулятор: OPPO выпустит смартфон A5s
Смартфон Figgers F3 получит беспроводную зарядку на 5 метров, 4К-дисплей, поддержку 5G и 1 ТБ памятиСмартфон Figgers F3 получит беспроводную зарядку на 5 метров, 4К-дисплей, поддержку 5G и 1 ТБ памяти
Анонсированы смартфоны Oppo F11 и F11 ProАнонсированы смартфоны Oppo F11 и F11 Pro
OPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАчOPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАч
Oppo показала свой складной смартфон с гибким экраномOppo показала свой складной смартфон с гибким экраном
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Meizu 16s получит классический дизайн без вырезовMeizu 16s получит классический дизайн без вырезов
Первый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУПервый смартфон vivo iQOO получит Snapdragon 855, быструю 44-Вт зарядку и 12 Гбайт ОЗУ
Последние новости
Подгружаем последние новости