Oppo Reno получит тройную камеру с 10-кратным оптическим зумом

Компания OPPO готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Oppo Reno. Грядущая новинка уже была показана в собственной штаб-квартире китайского производителя, благодаря чему стали известны подробные спецификации гаджета.

Дисплей

Oppo Reno получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Экран будет занимать 93,1% всей передней панели. Сообщается, что в экране не будет отверстий. Дактилоскопический сканер будет интегрирован в дисплей.

Аппаратная основа

Телефон будет выпущен в трех вариантах: облегченная версия с процессором Snapdragon 675, высокопроизводительная версия с процессором Snapdragon 855 и версия Lamborghini с 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ памяти и аккумулятор на 5000 мАч. У двух младших версий емкость аккумулятора составит 4065 мАч.

Камеры

Помимо этого, Oppo Reno оснастят тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп и 10-кратным гибридным зумом. Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп.

Дата анонса

Официальный дебют Oppo Reno состоится 10 апреля.