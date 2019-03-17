Владельцы Samsung Galaxy S10 жалуются на ряд багов

Продажи Samsung Galaxy S10 начались всего неделю назад, но пользователи уже успели обнаружить у нового флагмана целый ряд недоработок.

Например, функция распознавания лиц оказалась нерабочей, а сканер отпечатков пальцев плохо работает с заводской защитой дисплея. После этого выяснилось, что функция блокировки случайных прикосновений, отключающая дисплей для предотвращения случайных нажатий, на практике не всегда работает корректно.

По заявлениям обладателей Galaxy S10, новинка при нахождении в кармане самостоятельно совершает звонки, открывает приложения, включают фонарик и так далее. Иногда смартфон даже начинает вибрировать и сильно греться.

Для решения данной проблемы необходимо отключить функцию Always On Display и двойное постукивание по дисплею для его включения.

Samsung пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.