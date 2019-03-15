Xiaomi приостановила продажи Mi 9

Вечером 14 марта компания Xiaomi объявила о приостановки продаж серии смартфонов Mi9, куда вошли Mi 9, Mi 9 Transparent Edition и Mi 9 SE. Такое решение производитель принял из-за недостаточного снабжения.

Как оказалось, новая серия Mi 9 пользуется большим спросом, и количество заказов новинок превысило производственные возможности сборочной линии. Складских запасов гаджетов попросту не хватило.

Глава отдела по связям с общественностью Xiaomi Сюй Джи Цю выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, и заявил, что сотрудники компании делают все возможное, чтобы в ближайшее время возобновить поставки Mi 9.

Ещё 3 марта основатель Xiaomi Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo опубликовал сообщение, где заявил, что в первый месяц Xiaomi поставит миллион единиц Mi 9. В противном случае руководитель пообещал сам пойти на завод, и заняться сборкой гаджетов.