Samsung Galaxy Buds оказались ремонтопригодней, чем Apple AirPods

Команда iFixit разобрала новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds и оценили их ремонтопригодность.
В отличие от Apple AirPods (0 баллов из 10), наушники южнокорейского производителя оказались очень ремонтопригодными, и набрали 6 баллов из 10 возможных. Специалисты отметили следующие положительные моменты:
- простота разборки, корпус наушников удерживается при помощи пластиковых зажимов;
- щадящее использование клея для скрепления внутренних компонентов;
- простота замены аккумулятора (батарейки дискового типа CP1254 A3), который можно приобрести в свободной продаже.
Команда iFixit объявила Galaxy Buds «самыми ремонтопригодными беспроводными наушниками, которые когда-либо видела».