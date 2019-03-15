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Samsung Galaxy Buds оказались ремонтопригодней, чем Apple AirPods Команда iFixit разобрала новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds и оценили их ремонтопригодность. В отличие от Apple AirPods (0 баллов из 10), наушники южнокорейского производителя оказались очень ремонтопригодными, и набрали 6 баллов из 10 возможных. Специалисты отметили следующие положительные моменты: простота разборки, корпус наушников удерживается при помощи пластиковых зажимов;

щадящее использование клея для скрепления внутренних компонентов;

простота замены аккумулятора (батарейки дискового типа CP1254 A3), который можно приобрести в свободной продаже. Команда iFixit объявила Galaxy Buds «самыми ремонтопригодными беспроводными наушниками, которые когда-либо видела».

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