Грядёт выход смартфона OPPO AX5s с 6,2″ экраном и мощным аккумулятором

В августе прошлого года китайская компания OPPO анонсировала смартфон среднего уровня AX5, получивший 6,2-дюймовый дисплей HD+ (1520 ? 720 точек) с довольно крупным вырезом, процессор Qualcomm Snapdragon 450 и двойную основную камеру (13 млн + 2 млн пикселей). Теперь сообщается, что к выходу готовится родственная модель OPPO AX5s.

Новинка, как и оригинальная версия, будет оборудована экраном HD+ с диагональю 6,2 дюйма, однако продолговатый вырез уступит место каплевидному. Говорится о наличии дактилоскопического сканера, который расположится в тыльной части корпуса.

Основой послужит процессор MediaTek с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 2,3 ГГц. Это может быть чип Helio P35 с архитектурой ARM Cortex-A53 и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320.

Упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0 Low Energy. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч. Аппарат будет поставляться с операционной системой ColorOS 5.2.

Анонс новинки ожидается в ближайшее время. Цена, по всей видимости, не превысит 250 долларов США .

OPPO находится на пятом месте в списке ведущих производителей смартфонов. По подсчётам IDC, в прошлом году компания поставила 113,1 млн «умных» сотовых аппаратов, заняв 8,1 % мирового рынка.



