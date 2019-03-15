Дизайн Google Pixel 4 и Pixel 4 XL раскрыт на рендерах

В сети появились первые рендеры Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, раскрывающие дизайн грядущих новинок. Изображениями появились на ресурсе SlashLeaks, куда различные инсайдеры «сливают» рендеры и характеристики будущих устройств.

Google Pixel 4 XL

Передняя часть Pixel 4 XL очень похожа на Samsung Galaxy S10 Plus. Аппарат практически не имеет рамок, обрамляющих дисплей. В вержней части лицевой панели имеется овальный вырез под двойную фронтальную камеру. На задней панели гаджета расположится двойная основная камера с горизонтальными модулями.

Google Pixel 4

Google Pixel 4 и Pixel 4 XL будут анонсированы на ежегодной конференции Made by Google, которая обычно проходит в октябре.


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