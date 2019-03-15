Все характеристики Huawei P30 Pro и P30

Совсем скоро состоится дебют Huawei P30 Pro и P30. Благодаря немецкому ресурсу WinFuture стали известны подробные характеристики грядущих новинок.

Huawei P30 Pro и P30

Huawei P30

Базовая версия получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340?1080 пикселей. Производительность гаджета обеспечит процессор Kirin 980 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 128 ГБ.

Huawei P30
Huawei P30
Huawei P30
Huawei P30 Pro и P30
Huawei P30 Pro и P30

Помимо этого, Huawei P30 будет обладать тройной основной камерой, включающая модули: главный модуль на 40 Мп с апертурой f/1,8, датчик изображения на 16 Мп с широкоугольным объективом (f/2,2), и телеобъектив на 8 Мп с апертурой f/2,4. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3650 мАч. В качестве ПО будет использоваться Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.1.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro получит 6,47-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340?1080 пикселей. Производительность гаджета обеспечит процессор Kirin 980 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 128/256/512 ГБ.

Huawei P30 Pro

Помимо этого, аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями: главный модуль на 40 Мп (f/1,6), датчик изображения на 20 Мп с широкоугольным объективом с диафрагмой f/2,2, телеобъектив на 8 Мп с апертурой f/2,4, и времяпролетная камера ToF. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп. Емкость аккумулятора достигнет 4200 мАч. В качестве ПО будет использоваться Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.1.

Общие спецификации

Huawei P30 и P30 Pro получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддержку бесконтактных платежей NFC, быстрой зарядки и порт USB-C. Ожидаются модели как с одной SIM-картой так и с двумя.

Дата анонса

Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro состоится на мероприятии в Париже 26 марта.


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