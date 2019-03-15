Сканер отпечатков в Samsung Galaxy S10 работает лучше без плёнки

Новый флагман Samsung Galaxy S10, обладающим встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером, поставляется с защитной пленкой на экране. И хотя защитная пленка не мешает работе считывателя отпечатков пальцев, на самом деле, лучше дактилоскопический сканер работает без пленки.

Samsung-Galaxy-S10-fingerprint

Это подтверждают и пользователи гаджета, которые жаловались, что с защитной пленкой на экране, им приходилось повторно прикладывать палец для разблокировки смартфона.

Для лучшей работы сканера рекомендуется снять защитную пленку с экрана, либо же усилить нажатие на место расположения датчика. Таким образом, удаление предварительно нанесенной пленки с экрана Galaxy S10, сделает сканер отпечатков пальцев более чувствительным, но в то же время дисплей гаджета станет подвержен царапинам.

В свою очередь южнокорейский производитель уже отреагировал на жалобы пользователей и заявил местной прессе, что исправит проблему со сканером отпечатков в одном из следующих апдейтов ПО. Таким образом, Samsung не считает обнаруженную проблему браком или производственным дефектом.




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