Qualcomm анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков

В конце 2017 года компания Qualcomm разработала датчик отпечатков пальцев 3D Sonic, который для считывания использовал ультразвуковые волны. Такой датчик гораздо надежнее оптического, и способен быстро реагировать даже на прикосновения грязных и мокрых рук.

3DSonic

3D Sonic дебютировал во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Теперь Qualcomm работает над сканером отпечатков пальцев 3D Sonic второго поколения, который будет еще быстрее и надежнее.

Как утверждает производитель, дактилоскопический сканер 3D Sonic второго поколения будет обладать еще большей областью распознавания. Размер считывателя второго поколения от Qualcomm составит 8 ? 8 мм, тогда как у 3D Sonic первого поколения первого поколения габариты достигали 9?4 мм. Тем не менее, размер никак не повлияет на толщину модуля, и она останется неизменной 200 микрон. Для сравнения, оптические считыватели отпечатков пальцев имеют толщину 3 мм. По заявлению компании, новая версия 3D Sonic дополнительно получит функцию измерения сердечного ритма.

Официальный представитель компании из Сан-Диего Гордон Томас объяснил, что новое решение для считывания отпечатков пальцев 3D Sonic будет включать три элемента: ASIC (специализированная интегральная схема), соединительный шлейф FPC и сам датчик. В основном слое датчика будет использоваться стеклянный слой, который послужит в качестве подложки, на которой находится схема. Более того, датчик Qualcomm не будет использовать кремний, что сделает его дешевле и проще в изготовлении.

Дебют 3D Sonic второго поколения ожидается во второй половине текущего года. Возможно, первыми новый датчик получат Samsung Galaxy Note 10 и OnePlus 7.


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