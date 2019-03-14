LG разрабатывает гибкий смартфон-книжку с двумя экранами

LG разрабатывает гибкий смартфон-книжку с двумя экранами

На сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликован любопытный патент LG, в котором описывается новый дизайн смартфона с гибкой конструкцией.

Документ получил простое название «Мобильный телефон» (Mobile phone). Речь идёт об аппарате в формате книжки, у которого гибкий экран складывается вовнутрь (см. иллюстрации).

Раскрыв устройство, пользователи смогут превратить его в небольшой планшет с сенсорным дисплеем, занимающим почти всю внутреннюю поверхность корпуса. Над этим экраном можно заметить «глазки» камеры и датчиков.

LG разрабатывает гибкий смартфон-книжку с двумя экранами

В сложенном состоянии владельцам будет доступен дополнительный дисплей на лицевой стороне верхней половинки гаджета. Там же можно видеть некую зону круглой формы, но её предназначение остаётся загадкой. Возможно, в ней расположится дактилоскопический сканер.

На задней стороне аппарата размещена основная камера со вспышкой. Причём в текущем варианте дизайна речь идёт о классическом одинарном модуле.

LG разрабатывает гибкий смартфон-книжку с двумя экранами

Заявка на патент была подана ещё в июле 2017 года, а обнародован документ 12 марта 2019-го. Собирается ли LG создавать коммерческую версию описанного смартфона, пока не ясно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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