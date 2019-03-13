В Windows 10 появится поддержка Android-приложений

Новая тестовая версия Windows 10 получила функцию Phone screen – трансляцию экрана смартфона на рабочий стол ПК, которая в скором времени появится в финальном релизе апдейта ОС. Phone screen позволит открывать приложения с Android в Windows 10 с помощью смартфона и приложения Microsoft Your Phone.

Your Phone

Для запуска приложений с Android в Windows 10 не обязательно трогать сам смартфон, в приложении Your Phone список приложений с мобильного устройства откроется автоматически. После выбора приложения, оно самостоятельно запустится на смартфоне и будет транслироваться на рабочий стол ПК.

Phone screen

Функция трансляции экрана мобильного устройства с Android на ПК доступна только в сборке Windows 10 Insider Preview для ограниченного числа людей, тестирующих новые функции. Помимо этого, на данный момент функция совместима только с ПК, оснащёнными Bluetooth Low Enegry и смартфонами Samsung Galaxy S8 и Galaxy S9. Однако Microsoft в дальнейшем расширит список поддерживаемых устройств – информирует The Verge.


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