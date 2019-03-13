В Windows 10 появится поддержка Android-приложений

Новая тестовая версия Windows 10 получила функцию Phone screen – трансляцию экрана смартфона на рабочий стол ПК, которая в скором времени появится в финальном релизе апдейта ОС. Phone screen позволит открывать приложения с Android в Windows 10 с помощью смартфона и приложения Microsoft Your Phone.

Для запуска приложений с Android в Windows 10 не обязательно трогать сам смартфон, в приложении Your Phone список приложений с мобильного устройства откроется автоматически. После выбора приложения, оно самостоятельно запустится на смартфоне и будет транслироваться на рабочий стол ПК.