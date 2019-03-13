Black Shark 2 станет самым мощным смартфоном в мире

В сети появились результаты тестирования грядущего игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2 в бенчмарке AnTuTu с рекордно высокими показателями, не оставляющими шансов конкурентам. Помимо этого, один из топ-менеджеров компании обнародовал в социальной сети Weibo скриншот рабочего стола новинки.

Xiaomi Black Shark 2

Результаты в AnTuTu

Black Shark 2 в AnTuTu набрал рекордные 430 882 балла. Согласно предварительной информации, новинка построена на новом топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 855 и 12 ГБ ОЗУ. Тот же Xiaomi Mi 9 с аналогичным чипом и 6 ГБ ОЗУ набирает в AnTuTu приблизительно 370 000 баллов, что меньше практически на 15%.

Black Shark 2 AnTuTu

Вполне вероятно, что столь невероятной производительности Snapdragon 855 в Black Shark 2 удалось достичь благодаря новой системе жидкостного охлаждения Liquid Cool 3.0, которая по заверениям Xiaomi станет лучшей в своем роде.

Скриншот рабочего стола

По опубликованному скриншоту рабочего стола определить точное разрешение дисплея Black Shark 2 невозможно, однако соотношение сторон составляет 19,5:9. Интерфейс и даже ярлыки стандартных приложений выполнены в черно-зеленой цветовой гамме, что является традицией для игровых смартфонов Xiaomi.

Black Shark 2

Помимо этого, на прошедшей неделе было обнародовано «живое» фото тыльной панели Black Shark 2 с двойной основной камерой в верхнем левом углу.

Xiaomi Black Shark

Напомним, презентация Black Shark 2 состоится 18 марта вместе с Redmi 7 и китайской версией Redmi Note 7 Pro. Стоимость новинки и доступность для регионов пока что не разглашаются.


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