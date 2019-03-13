LG G8 ThinQ выйдет в продажу 22 марта по цене $800

В прошлом месяце, на MWC 2019 в Барселоне, компания LG Electronics представила несколько новинок, включая и смартфон LG G8 ThinQ. Теперь стали известны дата начала приема предварительных заявок на новый гаджет и его стоимость.
Таким образом, прием предзаказов на LG G8 ThinQ стартует с 15 марта, и продлится до 20 марта. В продаже новинка появится 22 марта. Стоимость гаджета составляет 897 600 вон ($796).
LG ThinQ оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем FullVision с разрешением 1440?3120 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9, процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, тройной основной камерой с модулями 12+16+12 Мп, двойной фронтальной камерой с модулями 8 Мп + Z Camera (ToF) и аккумулятором 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Габариты гаджета: 151,9?71,8?8,4 мм, вес – 167 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie.