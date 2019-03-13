LG G8 ThinQ выйдет в продажу 22 марта по цене $800

В прошлом месяце, на MWC 2019 в Барселоне, компания LG Electronics представила несколько новинок, включая и смартфон LG G8 ThinQ. Теперь стали известны дата начала приема предварительных заявок на новый гаджет и его стоимость.

Таким образом, прием предзаказов на LG G8 ThinQ стартует с 15 марта, и продлится до 20 марта. В продаже новинка появится 22 марта. Стоимость гаджета составляет 897 600 вон ($796).