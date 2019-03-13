LG G8 ThinQ выйдет в продажу 22 марта по цене $800

В прошлом месяце, на MWC 2019 в Барселоне, компания LG Electronics представила несколько новинок, включая и смартфон LG G8 ThinQ. Теперь стали известны дата начала приема предварительных заявок на новый гаджет и его стоимость.

LG G8 ThinQ

Таким образом, прием предзаказов на LG G8 ThinQ стартует с 15 марта, и продлится до 20 марта. В продаже новинка появится 22 марта. Стоимость гаджета составляет 897 600 вон ($796).

LG G8 ThinQ

LG ThinQ оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем FullVision с разрешением 1440?3120 пикселей и соотношением сторон 19,5: 9, процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, тройной основной камерой с модулями 12+16+12 Мп, двойной фронтальной камерой с модулями 8 Мп + Z Camera (ToF) и аккумулятором 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Габариты гаджета: 151,9?71,8?8,4 мм, вес – 167 граммов. В качестве ПО используется Android 9.0 Pie.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0Смартфон Huawei P smart+ 2019 с тройной камерой получил поддержку GPU Turbo 2.0
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоныXiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны
Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27Чип Snapdragon 710 и выдвижная камера: близится анонс смартфона Vivo X27
Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7Всё тайное стало явным: полностью рассекречен смартфон OnePlus 7
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi официально представит Redmi 7 уже 18 мартаXiaomi официально представит Redmi 7 уже 18 марта
«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта«Прозрачный» смартфон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 8 Гбайт ОЗУ выйдет в конце марта
Игрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 мартаИгрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 марта
Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196Xiaomi представила Redmi Note 7 Pro с 48-Мп камерой по цене $196
MWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5GMWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5G
Galaxy S10 5G с батареей 4500 мА·ч, экраном 6,7? и ToF выйдет летомGalaxy S10 5G с батареей 4500 мА·ч, экраном 6,7? и ToF выйдет летом
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Смартфон LG V50 ThinQ со Snapdragon 855 и 5G появился на фото-рендерахСмартфон LG V50 ThinQ со Snapdragon 855 и 5G появился на фото-рендерах
Xiaomi выпустит смартфон Mi 9 Lite на SoC Snapdragon 710 по цене $236Xiaomi выпустит смартфон Mi 9 Lite на SoC Snapdragon 710 по цене $236
Samsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памятиSamsung 15 марта выпустит ограниченное издание Galaxy S10+ с 12 Гбайт оперативной и 1024 Гбайт флеш-памяти
Последние новости
Подгружаем последние новости