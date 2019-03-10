Бюджетный iPad следующего поколения сохранит Touch ID и разъём для наушников

В конце недели в Сети появились новые подробности о планшете iPad седьмого поколения.

Как сообщает японский ресурс Mac Otakara со ссылкой на источники из Азии, ведущие бизнес через торговую площадку Alibaba, у Apple нет планов обновлять дизайн своего 9,7-дюймового бюджетного планшета iPad , позиционируемого как компьютер для рынка образовательных услуг.

По крайней мере, один из поставщиков полагает, что 10-дюймовая модель планшета уже в производстве, но подтверждения этому пока нет. Слухи совпадают с прогнозом известного аналитика авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который в феврале заявил, что на рынке появятся недорогие планшеты компании Apple с 10,2-дюймовым экраном. Намерена ли Apple увеличить размеры корпуса iPad или попытается «втиснуть» более крупный дисплей в корпус 9,7-дюймовой версии планшета, пока не известно.

Как и в случае с предшественником, в iPad нового поколения для аутентификации будет использоваться более старая технология Touch ID, хотя в прошлом году компания выпустила планшет iPad Pro с использованием для разблокировки технологии распознавания лиц Face ID. По всей видимости, таким образом Apple намерена уменьшить затраты на сборку, что позволит снизить цену устройства.

Источники сообщили, что у iPad следующего поколения также сохранится 3,5-мм разъём для наушников. Apple постепенно отказывается от использования 3,5-мм аудиоразъёма, убрав его у iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году, и совсем недавно отказавшись от него в iPad Pro.



