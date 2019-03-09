Vivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископом

Vivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископом

Компания Vivo является одним из первых разработчиков смартфонов, начавших оснащать свои аппараты выдвижной фронтальной камерой. Такой подход позволяет реализовать полностью безрамочный дизайн и одновременно избавить дисплей от выреза или отверстия.

Как теперь сообщает ресурс MobielKopen, Китайское ведомство по интеллектуальной собственности обнародовало патентную документацию Vivo на новый дизайн смартфона с камерой-перископом.

Речь идёт о том, чтобы оснастить выдвижной блок не одним, а двумя оптическими модулями и двумя датчиками изображения. Иными словами, Vivo рассматривает возможность создания смартфона с двойной выдвижной селфи-камерой.

На опубликованных иллюстрациях видно, что аппарат также будет оборудован двойной тыльной камерой. В верхней части устройства можно заметить стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, в нижней — симметричный порт USB Type-C. На боковых гранях расположены физические кнопки управления.

Vivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископом

Предложенный дизайн, как можно видеть на патентных изображениях, близок к нынешним коммерческим аппаратам Vivo. Так что анонс смартфона с двойной камерой-перископом может состояться в ближайшее время.

Добавим также, что некоторые производители уже представили аппараты с выдвижной селфи-камерой с двумя датчиками. Это, к примеру, Energizer со своими устройствами Ultimate.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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