Vivo размышляет над смартфоном с двойной камерой-перископом
Компания Vivo является одним из первых разработчиков смартфонов, начавших оснащать свои аппараты выдвижной фронтальной камерой. Такой подход позволяет реализовать полностью безрамочный дизайн и одновременно избавить дисплей от выреза или отверстия.
Как теперь сообщает ресурс MobielKopen, Китайское ведомство по интеллектуальной собственности обнародовало патентную документацию Vivo на новый дизайн смартфона с камерой-перископом.
Речь идёт о том, чтобы оснастить выдвижной блок не одним, а двумя оптическими модулями и двумя датчиками изображения. Иными словами, Vivo рассматривает возможность создания смартфона с двойной выдвижной селфи-камерой.
На опубликованных иллюстрациях видно, что аппарат также будет оборудован двойной тыльной камерой. В верхней части устройства можно заметить стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, в нижней — симметричный порт USB Type-C. На боковых гранях расположены физические кнопки управления.
Предложенный дизайн, как можно видеть на патентных изображениях, близок к нынешним коммерческим аппаратам Vivo. Так что анонс смартфона с двойной камерой-перископом может состояться в ближайшее время.
Добавим также, что некоторые производители уже представили аппараты с выдвижной селфи-камерой с двумя датчиками. Это, к примеру, Energizer со своими устройствами Ultimate.
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09.03.2019 14:53