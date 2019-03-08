Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны

В своём последнем интервью генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь сообщил, что китайская компания больше не будет позиционироваться в качестве дешевого производителя смартфонов.

Глава Xiaomi отметил, что Mi 9 станет последним флагманом компании с ценой менее $450. Лей Цзунь заметил, что Xiaomi не просто повысит стоимость на свои мобильные устройства, а вместе с этим добавит в них больше инновационых технологий.

И в заключении глава компании успокоил, что повышение цен на смартфоны не будет критичным на фоне их общей стоимости.