Xiaomi больше не будет выпускать дешевые смартфоны

В своём последнем интервью генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь сообщил, что китайская компания больше не будет позиционироваться в качестве дешевого производителя смартфонов.
Глава Xiaomi отметил, что Mi 9 станет последним флагманом компании с ценой менее $450. Лей Цзунь заметил, что Xiaomi не просто повысит стоимость на свои мобильные устройства, а вместе с этим добавит в них больше инновационых технологий.
И в заключении глава компании успокоил, что повышение цен на смартфоны не будет критичным на фоне их общей стоимости.
Напомним, что представленный в конце февраля флагман Xiaomi Mi 9 с чипсетом Qualcomm Snapdradon 855, тройной основной камерой на 48 Мп и первой на рынке беспроводной зарядкой мощностью 20 Вт стоит от $445.