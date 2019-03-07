Анонсированы смартфоны Oppo F11 и F11 Pro

Компания Oppo анонсировала смартфоны Oppo F11 и F11 Pro из среднего ценового сегмента в качестве альтернативы Meizu M9 Note и Xiaomi Redmi Note 7. Хотя, конечно же, никакая это не альтернатива – мобильники стоят заметно дороже, так что высоких продаж им не видать.

Старший F11 Pro стоит 355 долларов США и предлагает за эти деньги 6 Гб RAM, накопитель на 64 Гб и не самый модный процессор MediaTek Helio P70 на восьми ядрах. Зато батарея здесь на 4000 мАч, так что все не так плохо, к тому же есть версия со 128 Гб ROM, но ее цена не сообщается. F11 Pro несет двойную фотокамеру 48+5 Мп сзади и 16 Мп спереди, а также устаревший разъем microUSB 2.0.

Обычный Oppo F11 стоит 285 долларов и не особо сильно отличается от младшей модели. он тоже получил экран Full HD+ на 6,5 дюйма ,и у него стоит тот же процессор, но в базе у него есть 4 Гб RAM и 64 Гб ROM. Все остальные параметры идентичны Pro-версии, и оба смартфона работают на Android Pie с прошивкой ColorOS 6.0. Релиз новинок Oppo ожидается весной этого года, но пока только в КНР. Доступные цвета – сине-черный и зеленый.

Максим Мишенев, MobileDevice


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