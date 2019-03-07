Xiaomi рассказала о будущих функциях для MIUI 10 и 11

Xiaomi на официальном форуме обнародовала планы на развитие фирменной оболочки MIUI, которая получит более сотни нововведений, часть из них уже доступна в китайской версиях прошивки для разработчиков, а остальные станут доступны в обозримом будущем в MIUI 10 или MIUI 11.

На сегодня Xiaomi работает над внедрением нововведений в глобальные версии MIUI 10. Заметим, что некоторые изменения могут быть доступны не для всех устройств, а другие могут измениться к выходу или вовсе не появиться в стабильных MIUI.

В ближайшее глобальная стабильная версия MIUI получит следующие нововведения:

Возможность остаться на экране блокировки после разблокировки устройства лицом;

Новые звуковые эффекты для Xiaomi Music;

Новые звуковые эффекты Dolby;

Возможность одновременного использования разблокировки лицом и отпечатком пальца;

Улучшение энергосбережения в новом режиме суперэнергосбережения;

Активация и пробуждение экрана с помощью голосовых команд;

Оптимизация очистки мусора;

Новые функции таймера;

Ночной режим съёмки для большего числа устройств;

Тёмный режим интерфейса;

Шрифт и размер дисплея настраиваются отдельно;

Состояние зарядки и уровень сигнала отображаются на информационном экране.

Список нововведений, находящихся в разработке:

Автоматическое удаление APK-файлов после их установки;

Локальная корзина для фотоальбомов;

Поддержка обрезки фотографий в формате 18:9;

Уменьшение ложных прикосновений к экрану;

Оптимизированное управление разрешениями для приложений;

Детский режим;

Стереозвук через Bluetooth в играх;

Отображение экстренных контактов на экране разблокировки;

Новая анимация зарядки;

Обновлённый экран разблокировки.

Новые функции, которые возможно будут реализованы:

Блокировка ориентации дисплея в игровом режиме;

Пользовательские настройки в игровом режиме;

Возможность установить SIM-карту по умолчанию для каждого контакта;

Новые цвета для интерфейса;

Кнопка «Отложить» в напоминаниях;

Интеграция сторонних платёжных сервисов;

Возможность масштабирования видео;

Перезапись исходной фотографии после её обработки;

Воспроизведение голосовых заметок при звонке будильника.