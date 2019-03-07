Xiaomi рассказала о будущих функциях для MIUI 10 и 11

Xiaomi на официальном форуме обнародовала планы на развитие фирменной оболочки MIUI, которая получит более сотни нововведений, часть из них уже доступна в китайской версиях прошивки для разработчиков, а остальные станут доступны в обозримом будущем в MIUI 10 или MIUI 11.

Xiaomi Mi Mix 3

На сегодня Xiaomi работает над внедрением нововведений в глобальные версии MIUI 10. Заметим, что некоторые изменения могут быть доступны не для всех устройств, а другие могут измениться к выходу или вовсе не появиться в стабильных MIUI.

В ближайшее глобальная стабильная версия MIUI получит следующие нововведения:

  • Возможность остаться на экране блокировки после разблокировки устройства лицом;
  • Новые звуковые эффекты для Xiaomi Music;
  • Новые звуковые эффекты Dolby;
  • Возможность одновременного использования разблокировки лицом и отпечатком пальца;
  • Улучшение энергосбережения в новом режиме суперэнергосбережения;
  • Активация и пробуждение экрана с помощью голосовых команд;
  • Оптимизация очистки мусора;
  • Новые функции таймера;
  • Ночной режим съёмки для большего числа устройств;
  • Тёмный режим интерфейса;
  • Шрифт и размер дисплея настраиваются отдельно;
  • Состояние зарядки и уровень сигнала отображаются на информационном экране.

Список нововведений, находящихся в разработке:

  • Автоматическое удаление APK-файлов после их установки;
  • Локальная корзина для фотоальбомов;
  • Поддержка обрезки фотографий в формате 18:9;
  • Уменьшение ложных прикосновений к экрану;
  • Оптимизированное управление разрешениями для приложений;
  • Детский режим;
  • Стереозвук через Bluetooth в играх;
  • Отображение экстренных контактов на экране разблокировки;
  • Новая анимация зарядки;
  • Обновлённый экран разблокировки.

Новые функции, которые возможно будут реализованы:

  • Блокировка ориентации дисплея в игровом режиме;
  • Пользовательские настройки в игровом режиме;
  • Возможность установить SIM-карту по умолчанию для каждого контакта;
  • Новые цвета для интерфейса;
  • Кнопка «Отложить» в напоминаниях;
  • Интеграция сторонних платёжных сервисов;
  • Возможность масштабирования видео;
  • Перезапись исходной фотографии после её обработки;
  • Воспроизведение голосовых заметок при звонке будильника.

Наиболее полный список нововведений можно просмотреть на китайском языке на официальном форуме MIUI.


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