Xiaomi рассказала о будущих функциях для MIUI 10 и 11

Xiaomi на официальном форуме обнародовала планы на развитие фирменной оболочки MIUI, которая получит более сотни нововведений, часть из них уже доступна в китайской версиях прошивки для разработчиков, а остальные станут доступны в обозримом будущем в MIUI 10 или MIUI 11.
На сегодня Xiaomi работает над внедрением нововведений в глобальные версии MIUI 10. Заметим, что некоторые изменения могут быть доступны не для всех устройств, а другие могут измениться к выходу или вовсе не появиться в стабильных MIUI.
В ближайшее глобальная стабильная версия MIUI получит следующие нововведения:
- Возможность остаться на экране блокировки после разблокировки устройства лицом;
- Новые звуковые эффекты для Xiaomi Music;
- Новые звуковые эффекты Dolby;
- Возможность одновременного использования разблокировки лицом и отпечатком пальца;
- Улучшение энергосбережения в новом режиме суперэнергосбережения;
- Активация и пробуждение экрана с помощью голосовых команд;
- Оптимизация очистки мусора;
- Новые функции таймера;
- Ночной режим съёмки для большего числа устройств;
- Тёмный режим интерфейса;
- Шрифт и размер дисплея настраиваются отдельно;
- Состояние зарядки и уровень сигнала отображаются на информационном экране.
Список нововведений, находящихся в разработке:
- Автоматическое удаление APK-файлов после их установки;
- Локальная корзина для фотоальбомов;
- Поддержка обрезки фотографий в формате 18:9;
- Уменьшение ложных прикосновений к экрану;
- Оптимизированное управление разрешениями для приложений;
- Детский режим;
- Стереозвук через Bluetooth в играх;
- Отображение экстренных контактов на экране разблокировки;
- Новая анимация зарядки;
- Обновлённый экран разблокировки.
Новые функции, которые возможно будут реализованы:
- Блокировка ориентации дисплея в игровом режиме;
- Пользовательские настройки в игровом режиме;
- Возможность установить SIM-карту по умолчанию для каждого контакта;
- Новые цвета для интерфейса;
- Кнопка «Отложить» в напоминаниях;
- Интеграция сторонних платёжных сервисов;
- Возможность масштабирования видео;
- Перезапись исходной фотографии после её обработки;
- Воспроизведение голосовых заметок при звонке будильника.
Наиболее полный список нововведений можно просмотреть на китайском языке на