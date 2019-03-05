OPPO F11 Pro получил 48-Мп камеру и аккумулятор на 4000 мАч

Компания OPPO официально анонсировала новый смартфон F11 Pro. Новинка относится к среднему ценовому сегменту и обладает безрамочным дизайном с выдвижной селфи-камерой.

Oppo F11 Pro

Дисплей

OPPO F11 Pro оснащен большим 6,53-дюймовый LCD-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей. Экран занимает 90,9% всей площади лицевой панели.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio P70 в тандеме с 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 64/128 ГБ. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч. До 100% аппарат заряжается за 80 минут благодаря фирменной технологии VOOC 3.0.

OPPO F11 Pro
F11 Pro

Камеры

На задней панели располагается двойная основная камера с модулями 48+5 Мп. Поддерживается специальный ночной режим съёмки. Селфи-камера на 16 Мп находится внутри корпуса в выдвижном механизме, который автоматически выезжает при запуске приложения камеры или при разблокировке для сканирования лица.

Прочее

Также стоит отметить наличие дактилоскопического сканера на задней панели. В качестве По используется Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0.

Доступность, цветовая палитра, цена

Новинка поставляется в двух цветовых вариантах: Thunder Black и Aurora Green. Дата начала продаж и стоимость OPPO F11 Pro пока неизвестны. Вначале аппарат появится в Индии, а затем в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке. В других регионах смартфон выйдет ближайшем будущем.




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