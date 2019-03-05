Фотокамера в Meizu Note 9 будет двойной

Опубликовано фото нового флагманского смартфона Meizu Note 9, анонс которого должен состояться до конца этого месяца. Смартфон будет конкурировать с Xiaomi Mi 9, но его цена окажется выше, а камер в нем, судя по утекшей сегодня фотографии, будет меньше.

Как видно на снимке, фотокамера в Meizu Note 9 всего лишь двойная, что уже не так интересно. Да, нам обещают честные 48 Мп на матрице Sony, как у Redmi Note 7 Pro, но пока что все это очень сомнительно. Разрешение второй матрицы на данный момент не установлено. Смартфон выйдет в белом и черном цветах корпуса как минимум, и его соберут на процессоре Qualcomm 855 с 8 Гб оперативной памяти и ROM на 128 Гб в одной из доступных комплектаций.

С точки зрения аппаратных возможностей ничего прямо-таки нового в Meizu Note 9 не будет точно – все, что он сможет предложить, в том или ином виде уже имеется в других флагманах 2019 года. Прошивка тоже не новая, хотя и актуальная – Android 9 Pie с оболочкой Flyme 7. Итого, главный аргумент Meizu Note 9 против Samsung S10 и OnePlus 7 – это цена, но с Xiaomi Mi 9 ему тягаться уже не под силу.


Максим Мишенев, MobileDevice


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