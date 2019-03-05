Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой

Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) рассекретил новый смартфон Lenovo среднего уровня, который сейчас фигурирует под кодовым обозначением L38082.

Аппарат получит тройную основную камеру. Как можно видеть на изображении, её оптические блоки размещены по вертикали в левом верхнем углу. Увы, пока называется разрешение только одного из модулей — 8 млн пикселей. Таким же датчиком оснащена фронтальная камера.

Новинка наделена 6,2-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ (1520 ? 720 точек) и восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч.

Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой

Судя по данным TENAA, новинка будет предлагаться в модификациях с 3 Гбайт, 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт.

Среди прочего упомянуты сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и операционная система Android 9 Pie. Габариты составляют 156 ? 74 ? 7,9 мм, вес — 162 грамма.

Официальная презентация новинки Lenovo, по всей видимости, состоится в ближайшее время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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