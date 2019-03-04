Huawei готовит безрамочный смартфон-слайдер, похожий на Honor Magic 2

Согласно новому патенту, Huawei может вскоре выпустить собственный смартфон-слайдер, напоминающий конструкцией Honor Magic 2, который компания ранее выпустила под брендом Honor.

Honor Magic 2

Как видно на изображениях, описанный смартфон может похвастаться чрезвычайно тонкими боковыми рамками, и дисплеем без вырезов и отверстий. В данном аппарате конструкция слайдера скрывает двойную фронтальную камеру в сочетании со светодиодной вспышкой. На задней панели гаджета расположится двойная основная камера. Задняя часть описанного устройства не включает сканер отпечатков пальцев. Вероятно, он будет интегрирован в дисплей либо будет располагаться на боковой грани.

Huawei безрамочный смартфон-слайдер
Huawei безрамочный смартфон-слайдер

Поскольку большинство смартфонов премиум-класса поставляются с тремя или более сенсорами камер на задней панели, предполагается, что новинка от Huawei будет устройством среднего класса. Пока нет никакой гарантии, что производитель когда-либо выпустит данный аппарат. Но если гаджет действительно выйдет, вероятнее он войдет в серию Huawei P Smart или же в Huawei Y.




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