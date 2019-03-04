Опубликованы рендеры смартфона Honor 20

Компания Huawei совсем скоро выпустит новый смартфон Honor 20 – флагманскую модель по цене Xiaomi Mi 9. Мобильник будет стоить от 450 долларов США и поступит в продажу уже этой весной. На рендере показана лишь его тыльная панель с тройной камерой и отделкой из стекла



Согласно доступным данным, Honor 20 располагает процессором Kirin 980, прошивкой EMUI 9 поверх Android 9 Pie, фронтальной фотокамерой на 32 МП и OLED-экраном на 6.1 дюйма со сканером отпечатков пальцев внутри, правда, оптическом. Модуль камеры состоит из матриц на 48+20+8 Мп и имеет оптический зум, а емкость АКБ равна 3650 мАч. поддерживается быстрая зарядка 23 ватта, есть 2-диапазонный модуль GPS , поддержка проводных наушников и ряд геймерских фишек, ускоряющих мобильник в игровых приложениях.



Указанная цена характерна для Honor 20 в базовой комплектации, которая включает 6 Гб оперативной 128 Гб встроенной памяти. Также есть возможность урвать смартфон с 8-128 Гб за $510 и 8-256 Гб за $570, но все эти цены актуальны для рынка Китая. Релиз Honor 20 состоится весной этого года.