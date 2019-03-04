Дизайн OnePlus 7 с выдвижной камерой полностью раскрыт

Благодаря сотрудничеству @OnLeaks и онлайн-издания Pricebaba в сеть просочились качественные 3D-рендеры готовящегося к выпуску OnePlus 7. Изображения дополнены видео, демонстрирующим дизайн будущего флагмана со всех углов.

Как видно на видео, OnePlus 7 получит полноэкранный дизайн без вырезов и отверстий, и узким «подбородок» в нижней части. Экран будет занимать 95% всей площади лицевой панели. Новинка будет оснащена всплывающей селфи-камерой, похожей на ту, что есть в Vivo NEX. Другие датчики будут скрыты за экраном.

На задней панели гаджета расположится тройная основная камера с вертикальными модулями. Между вторым и третьим датчиками будет установлен модуль лазерной фокусировки. Клавиша регулировки громкости займет место на боковой грани слева, кнопка питания и ползунок оповещения – на правой боковой грани. Порт USB Type-C расположится снизу.

Предположительно, OnePlus 7 получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4150 мАч и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Также будет выпущена версия с поддержкой 5G-сетей. Габариты гаджета: 162,6 ? 76?8,8 мм (9,7 мм с учетом выступа основной камеры).

Официальный дебют OnePlus 7 состоится в июне этого года. Стоимость аппарата составит $493 – $563.