Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15

Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15

Не так давно компания Vivo анонсировала смартфон V15 Pro, получивший 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2340 ? 1080 точек), выдвижную фронтальную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 675 и экранный дактилоскопический сенсор. Теперь у этого аппарата появился собрат в лице модели Vivo V15.

Новинка оборудована дисплеем размером 6,53 дюйма; при этом разрешение осталось прежним — 2340 ? 1080 точек. Сканер отпечатков пальцев перекочевал в тыльную часть корпуса.

Основой служит процессор MediaTek Helio P70. Чип объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 с частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15

Как и модель Vivo V15 Pro, смартфон Vivo V15 оборудован фронтальной камерой-перископом с 32-мегапиксельным сенсором. В тыльной части, как и прежде, располагается тройная камера: однако теперь применены датчики с 12 млн, 8 млн и 5 млн пикселей, а не с 48 млн, 8 млн и 5 млн, как у Pro-версии.

Представленный смартфон несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Есть порт Micro-USB, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и слот microSD.

Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15

Габариты составляют 161,97 ? 75,93 ? 8,54 мм, вес — 189,5 грамма. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч против 3700 мА·ч у версии Pro. Применена операционная система Funtouch OS 9 на основе Android 9.0 Pie.

Приобрести смартфон Vivo V15 можно будет по ориентировочной цене 350 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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